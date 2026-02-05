Visite de la Collégiale Saint-Barnard Les Escales Estivales Romans-sur-Isère
Visite de la Collégiale Saint-Barnard Les Escales Estivales Romans-sur-Isère mercredi 1 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Visite de la Collégiale Saint-Barnard Les Escales Estivales
Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Dans le cadre des Escales estivales à Romans, plongez dans l’histoire de la Collégiale Saint-Barnard avec des visites libres exceptionnelles, des visites guidées et des visites nocturnes tout au long de l’été !
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Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
As part of the Escales estivales à Romans program, immerse yourself in the history of the Collégiale Saint-Barnard with exceptional self-guided tours, guided tours and evening visits all summer long!
L’événement Visite de la Collégiale Saint-Barnard Les Escales Estivales Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme
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