48ème édition Festival International Culture et Traditions du Monde Les Escales Estivales de Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère
48ème édition Festival International Culture et Traditions du Monde Les Escales Estivales de Romans Rue Bistour Romans-sur-Isère mercredi 1 juillet 2026.
48ème édition Festival International Culture et Traditions du Monde Les Escales Estivales de Romans
Rue Bistour Parc Mossant Bourg de Péage Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-01
Au programme danses et musiques traditionnelles du monde !
.
Rue Bistour Parc Mossant Bourg de Péage Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional world music and dance!
L’événement 48ème édition Festival International Culture et Traditions du Monde Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme