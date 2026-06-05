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Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère

Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Quai Ulysse Chevalier

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Romans-sur-Isère

Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans

Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Cet été, plongez dans l’histoire de cet incontournable du patrimoine romanais !
Partez à la découverte des merveilles conservées dans la Chapelle du Saint-Sacrement et dans la Grande sacristie !

Visites libres
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Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !

This summer, immerse yourself in the history of this Romanesque landmark!
Discover the wonders preserved in the Chapelle du Saint-Sacrement and the Grande Sacristie!

Self-guided tours

L’événement Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme

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