Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère
Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère mercredi 1 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans
Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Cet été, plongez dans l’histoire de cet incontournable du patrimoine romanais !
Partez à la découverte des merveilles conservées dans la Chapelle du Saint-Sacrement et dans la Grande sacristie !
Visites libres
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Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !
This summer, immerse yourself in the history of this Romanesque landmark!
Discover the wonders preserved in the Chapelle du Saint-Sacrement and the Grande Sacristie!
Self-guided tours
L’événement Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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