Romans-sur-Isère

Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans

Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Cet été, plongez dans l’histoire de cet incontournable du patrimoine romanais !

Partez à la découverte des merveilles conservées dans la Chapelle du Saint-Sacrement et dans la Grande sacristie !



Visites libres

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Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English : Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard !

This summer, immerse yourself in the history of this Romanesque landmark!

Discover the wonders preserved in the Chapelle du Saint-Sacrement and the Grande Sacristie!



Self-guided tours

L’événement Visites exceptionnelles de la Collégiale Saint-Barnard ! Les Escqles Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme