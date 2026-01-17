Concert Petits Chanteurs de Valence Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère
Concert Petits Chanteurs de Valence Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère dimanche 28 juin 2026.
Concert Petits Chanteurs de Valence
Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Organisé par les Amis de l’Orgue.
Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr
English :
Organized by the Friends of the Organ.
