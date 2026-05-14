La Guinguette du Festival Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

La Guinguette du Festival

Quai Sainte Claire Parc de la Savasse Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Stage de danse Tahitienne, musique du Costa Rica,

SalsAyiti initiation danse Sembe.

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Quai Sainte Claire Parc de la Savasse Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52

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English :

Tahitian dance workshop, Costa Rican music,

SalsAyiti: introduction to Sembe dance.

L’événement La Guinguette du Festival Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme