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La Guinguette du Festival Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

La Guinguette du Festival Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Quai Sainte Claire

Adresse : Parc de la Savasse

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

La Guinguette du Festival

Quai Sainte Claire Parc de la Savasse Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Stage de danse Tahitienne, musique du Costa Rica,
SalsAyiti initiation danse Sembe.
  .

Quai Sainte Claire Parc de la Savasse Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52 

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English :

Tahitian dance workshop, Costa Rican music,
SalsAyiti: introduction to Sembe dance.

L’événement La Guinguette du Festival Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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