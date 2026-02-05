Carte blanche à Empi et Riaume Guinguette du festival Cultures et Traditions du Monde Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère
Carte blanche à Empi et Riaume Guinguette du festival Cultures et Traditions du Monde Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère jeudi 2 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Carte blanche à Empi et Riaume Guinguette du festival Cultures et Traditions du Monde
Quai Sainte Claire Parc François Mitterand Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre du Festival Cultures et Traditions du Monde , Empi et Riaume vous propose une nouveauté La Guinguette du festival !
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Quai Sainte Claire Parc François Mitterand Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52 empi.et.riaume26@gmail.com
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English : Carte blanche à Empi et Riaume Guinguette du festival Cultures et Traditions du Monde
As part of the Cultures et Traditions du Monde Festival, Empi et Riaume is offering a new feature, La Guinguette du festival !
L’événement Carte blanche à Empi et Riaume Guinguette du festival Cultures et Traditions du Monde Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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