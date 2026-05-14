Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère
Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère vendredi 3 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde
Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Musique et chant Polonais
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Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52
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English :
Polish music and singing
L’événement Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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