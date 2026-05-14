Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde

Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Musique et chant Polonais

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Parvis Jean XXIII Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52

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English :

Polish music and singing

L’événement Concert à la collégiale Festival Culture et Tradition du Monde Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme