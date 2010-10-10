Visite guidée Romans by night Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Visite guidée Romans by night Maison du Mouton Romans-sur-Isère samedi 11 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Visite guidée Romans by night
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
A la tombée de la nuit, la ville s’enrobe d’une atmosphère particulière. Laissez-vous guider à la fraicheur du soir, à travers les ruelles de la vieille ville. Découvrez les monuments, les places et les belles demeures dans une ambiance conviviale.
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Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Visite guidée Romans by night
When night falls, the city takes on a special atmosphere. Let the cool of the evening guide you through the narrow streets of the old town. Discover the monuments, squares and beautiful homes in a convivial atmosphere.
L’événement Visite guidée Romans by night Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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