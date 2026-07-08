Bal guinguette du 14 juillet place Aux Herbes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Bal guinguette du 14 juillet

place Aux Herbes Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

En famille ou entre amis, venez fêter le 14 juillet au Chevet de Saint Barnard autour d’un bon repas. Quoi de mieux qu’un bal pour bien finir la soirée?

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place Aux Herbes Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

Whether with family or friends, come celebrate July 14 at Chevet de Saint Barnard with a delicious meal. What better way to end the evening than with a dance?

L’événement Bal guinguette du 14 juillet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme