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Stage de danses latines Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) Romans-sur-Isère

Stage de danses latines Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) Romans-sur-Isère mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet)

Adresse : 11, rue Lamartine

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 35 35 35

Romans-sur-Isère

Stage de danses latines

Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) 11, rue Lamartine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 15:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Stage pour enfants et adolescents
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Artistique Rumba Club de Romans (Studio de Danse Christophe Lyonnet) 11, rue Lamartine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 22 48 

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English :

Workshop for children and teenagers

L’événement Stage de danses latines Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme

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