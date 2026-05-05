Atelier poterie parents enfants Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier poterie parents enfants

Atelier Les Terres Brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

par duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-25 2026-08-05

Deux heures pour faire une activité créative avec votre enfant.

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Atelier Les Terres Brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

Two hours for a creative activity with your child.

L’événement Atelier poterie parents enfants Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme