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Atelier poterie parents enfants Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Atelier poterie parents enfants Atelier Les Terres Brunes Romans-sur-Isère mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Atelier Les Terres Brunes

Adresse : 7 place perrot de Verdun

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 70 70 70 par duo

Romans-sur-Isère

Atelier poterie parents enfants

Atelier Les Terres Brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

par duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-25 2026-08-05

Deux heures pour faire une activité créative avec votre enfant.
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Atelier Les Terres Brunes 7 place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74  atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

Two hours for a creative activity with your child.

L’événement Atelier poterie parents enfants Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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