Stage de poterie vacances enfant Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Stage de poterie vacances enfant

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

3 matinées consécutives pour s’initier aux technique du modelage et du décor.

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Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

3 consecutive mornings to learn modeling and decorating techniques.

L’événement Stage de poterie vacances enfant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme