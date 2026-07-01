Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels Atelier 1083 Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels

Atelier 1083 21 avenue Gambetta Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31

Cet été, 1083 invite le public à découvrir les coulisses de son atelier de confection à Romans-sur-Isère, berceau de la marque de jeans fabriqués en France.

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Atelier 1083 21 avenue Gambetta Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 32 60 40 alexia@1083.fr

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English :

This summer, 1083 invites the public to take a behind-the-scenes look at its clothing workshop in Romans-sur-Isère, the birthplace of the brand of jeans made in France.

L’événement Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme