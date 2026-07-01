Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels Atelier 1083 Romans-sur-Isère
mercredi 15 juillet 2026 · Atelier 1083 · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels
Atelier 1083 21 avenue Gambetta Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31
Cet été, 1083 invite le public à découvrir les coulisses de son atelier de confection à Romans-sur-Isère, berceau de la marque de jeans fabriqués en France.
.
Atelier 1083 21 avenue Gambetta Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 32 60 40 alexia@1083.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, 1083 invites the public to take a behind-the-scenes look at its clothing workshop in Romans-sur-Isère, the birthplace of the brand of jeans made in France.
L’événement Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Visite-atelier en famille Empreinte de vacances Rue Bistour Romans-sur-Isère 15 juillet 2026
- Parcours santé Les Escales Estivales de Romans Parc Alice Milliat Romans-sur-Isère 16 juillet 2026
- Flânerie le long de l’Isère Le Chemin des Boeufs Début du chemin des boeufs (en dessous du Pont Neuf) Romans-sur-Isère 16 juillet 2026
- Jeudi Terrasse du 16 Juillet Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère 16 juillet 2026
- Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère 16 juillet 2026