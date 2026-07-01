UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romans-sur-Isère

Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels Atelier 1083 Romans-sur-Isère

mercredi 15 juillet 2026 · Atelier 1083 · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Atelier 1083
Adresse
21 avenue Gambetta
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels

Atelier 1083 21 avenue Gambetta Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31

Cet été, 1083 invite le public à découvrir les coulisses de son atelier de confection à Romans-sur-Isère, berceau de la marque de jeans fabriqués en France.
  .

Atelier 1083 21 avenue Gambetta Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 32 60 40  alexia@1083.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, 1083 invites the public to take a behind-the-scenes look at its clothing workshop in Romans-sur-Isère, the birthplace of the brand of jeans made in France.

L’événement Visite guidée des ateliers de fabrication 1083 pour individuels Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)