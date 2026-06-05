Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère
Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère jeudi 16 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans
Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre du 19ème Festival des Chapelles Royans-Vercors du 14 au 30 juillet sur le thème des Plus belle d’Europe , partez faire un Viaggio in italia par l’Ensemble Tétraktys pour découvrir les oeuvres de Morricone, Cimarosa, Marcello, Vivaldi.
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Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles@laposte.net
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English :
As part of the 19th Festival des Chapelles Royans-Vercors from July 14 to 30 on the theme of Europe’s most beautiful , take a Viaggio in italia with Ensemble Tétraktys to discover the works of Morricone, Cimarosa, Marcello and Vivaldi.
L’événement Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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