Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans

Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du 19ème Festival des Chapelles Royans-Vercors du 14 au 30 juillet sur le thème des Plus belle d’Europe , partez faire un Viaggio in italia par l’Ensemble Tétraktys pour découvrir les oeuvres de Morricone, Cimarosa, Marcello, Vivaldi.

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Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles@laposte.net

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English :

As part of the 19th Festival des Chapelles Royans-Vercors from July 14 to 30 on the theme of Europe’s most beautiful , take a Viaggio in italia with Ensemble Tétraktys to discover the works of Morricone, Cimarosa, Marcello and Vivaldi.

L’événement Festival des Chapelles Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme