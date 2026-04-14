Parcours sensoriel dans les espaces du musée, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Parcours sensoriel dans les espaces du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Toile de Jouy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Plongez dans les motifs Toile de Jouy à travers un parcours olfactif et sensoriel. Une visite libre de nos collections et immersive pour découvrir ou redécouvrir les toiles imprimées. Ce parcours fera écho à la toute nouvelle exposition temporaire des œuvres de Alice Riehl « Herbarium interior », qui présente l’une de ses créations murales en porcelaine parée d’une touche finale odorante composée pour l’occasion.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles-de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 39 56 48 64 https://www.museedelatoiledejouy.fr/ Histoire de la manufacture fondée par Christophe Philippe Oberkampf et où, de 1760 à 1843, furent créés 30 000 motifs de toiles imprimées. Production de la manufacture Oberkampf et d’autres manufactures provinciales et étrangères : pans, fragments de tissus, vêtements et garnitures complètes de lits, maquette de l’ancienne manufacture, matériel d’impression. Un parking gratuit est à votre disposition En train * Par le RER C ou en train, à partir de la gare Montparnasse : rejoindre la gare de Versailles Chantiers puis prendre le RER C en direction de Juvisy – arrêt « Petit Jouy/Les Loges » * Par le RER B : rejoindre la station Massy-Palaiseau, puis prendre le RER C en direction de Versailles Chantiers – arrêt « Petit Jouy/Les Loges »

Parcours sensoriel dans l’exposition temporaire des œuvres de Alice Riehl « Herbarium interior »

©Musée de la Toile de Jouy