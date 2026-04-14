Parcours sensoriel dans les espaces du musée, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas
Parcours sensoriel dans les espaces du musée, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas samedi 23 mai 2026.
Parcours sensoriel dans les espaces du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Toile de Jouy Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Plongez dans les motifs Toile de Jouy à travers un parcours olfactif et sensoriel. Une visite libre de nos collections et immersive pour découvrir ou redécouvrir les toiles imprimées. Ce parcours fera écho à la toute nouvelle exposition temporaire des œuvres de Alice Riehl « Herbarium interior », qui présente l’une de ses créations murales en porcelaine parée d’une touche finale odorante composée pour l’occasion.
Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles-de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 39 56 48 64 https://www.museedelatoiledejouy.fr/ Histoire de la manufacture fondée par Christophe Philippe Oberkampf et où, de 1760 à 1843, furent créés 30 000 motifs de toiles imprimées. Production de la manufacture Oberkampf et d’autres manufactures provinciales et étrangères : pans, fragments de tissus, vêtements et garnitures complètes de lits, maquette de l’ancienne manufacture, matériel d’impression. Un parking gratuit est à votre disposition En train * Par le RER C ou en train, à partir de la gare Montparnasse : rejoindre la gare de Versailles Chantiers puis prendre le RER C en direction de Juvisy – arrêt « Petit Jouy/Les Loges » * Par le RER B : rejoindre la station Massy-Palaiseau, puis prendre le RER C en direction de Versailles Chantiers – arrêt « Petit Jouy/Les Loges »
Parcours sensoriel dans l’exposition temporaire des œuvres de Alice Riehl « Herbarium interior »
©Musée de la Toile de Jouy
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