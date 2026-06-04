Parcours sensoriel Jeu de Paume Rennes
Parcours sensoriel Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Parcours sensoriel Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Pour jeunes enfants
Et si « Jeu de Paume en fête », c’était aussi un moment priviligié pour votre enfant ? Un parcours sensoriel est proposé pour les familles qui le souhaitent !
**Entrée libre, destiné à la petite enfance.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
1
Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Guillaume Guisset en spectacle Le Bacchus Rennes 4 juin 2026
- PLAN A 3 COMEDIE DE RENNES Rennes 5 juin 2026
- Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture !, Super U Rennes Fougères, Rennes 5 juin 2026
- Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Super U Rennes Fougères Rennes 5 juin 2026
- Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Rennes rue de Fougères Super U RENNES FOUGERES RENNES 5 juin 2026