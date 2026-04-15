Parcours sensoriel, Parc Phoenix, Nice

Parcours sensoriel Vendredi 5 juin, 10h00 Parc Phoenix Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Parcours sensoriel, découverte des différents sens à travers les plantes

Parc Phoenix 405 promenade des Anglais, 06000 Nice, France Nice 06000 Carras Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492297700 http://www.Parc-Phoenix.org [{« type »: « email », « value »: « parcphoenix@ville-nice.fr »}] Face à l’aéroport, cette oasis de verdure de près de 7 ha, créée en 1990, porte le nom du palmier sans doute le plus planté sur la Côte d’Azur. Dominant le site, le Diamant vert, serre pyramidale parmi les plus grandes d’Europe d’un seul tenant, accueille des végétaux tropicaux et subtropicaux dans une exubérance parfaitement mise en scène. Un iguane se joue du visiteur qui admire le pandanus et ses racines sur échasses tandis que les flamants roses animent le petit lac. A l’extérieur, une vingtaine de jardins à thème se déploient autour du vaste lac bordé de terrasses méditerranéennes et sa cascade. La palmeraie s’est enrichie de butyagrus, palmier à cire du Brésil, palmier queue de poisson et palmier d’Afghanistan. L’île des temps révolus, avec ses cycadales et ses cyprès chauves, voisinent avec les cratères végétalisés et leurs pergolas, tandis qu’un jardin provençal jouxte un potager traditionnel et une plantation d’œillet niçois. Une collection de sauges, complémentaire de celle du jardin botanique s’y développe également. Outre l’aspect zoologique qui s’est grandement accentué au travers de volières et ferme pédagogique, le parc poursuit des expérimentations en plantant des arbres susceptibles d’adaptation au changement climatique et à une sècheresse accrue. Visite libre tous les jours du 1er avril au 31 oct. (9h30-19h30), du 1er nov. au 31 mars (9h30-18h). Plein tarif : 5,20€, Tarif réduit : 3 € sur présentation de la carte Pass Musées de Nice, de la carte étudiant et pour les jeunes de 12 à 18 ans, Gratuité pour les moins de 12 ans (dans la limite de 3 enfants maximum par adulte payant)Parking.

Parcours sensoriel, découverte des différents sens à travers les plantes

©VilledeNice