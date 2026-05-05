Parcours thématique « Autour de la figure humaine ! », Musée d’Unterlinden, Colmar
Parcours thématique « Autour de la figure humaine ! », Musée d’Unterlinden, Colmar samedi 23 mai 2026.
Parcours thématique « Autour de la figure humaine ! » Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Au cours de la soirée, les élèves de Seconde option Histoire des Arts du Lycée Dr Koeberlé de Sélestat vous permettront de découvrir les collections et plus particulièrement un corpus de cinq oeuvres se rattachant à la thématique de la figure humaine.
Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com Art rhénan de la fin du Moyen Age et de la Renaissance, retable d’Issenheim. Salle d’archéologie. Arts décoratifs. Arts et traditions populaires. Art moderne.
Nuit européenne des musées
©MuséeUnterlinden
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