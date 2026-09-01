Informations pratiques

Souzay-Champigny

Parcours troglodytique et découverte de l’Ile de Souzay

52 rue des ducs d’Anjou Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le troglodytisme de coteau se découvre à travers de véritables rues souterraines reliant des gouffres d’effondrement et de jolis manoirs accrochés à la falaise ou d’anciennes boutiques creusées dans la roche.

Au détour de ce circuit ponctué de panneaux explicatifs, le visiteur découvre de beaux panoramas donnant sur l’île de Souzay. Il reste sur cette île appartenant aux seigneurs de Montsoreau et aux abbesses de Fontevraud, des mûriers pluri-centenaires plantés aux 17e et 19e siècles alors que Souzay était le lieu d’une importante production de cocons de vers à soie.

PRECISIONS HORAIRES

Accès permanent. .

52 rue des ducs d’Anjou Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 14 16 souzay.champigny@wanadoo.fr

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English :

Hillside troglodytism can be discovered through real underground streets linking collapse chasms and pretty manor houses clinging to the cliff or ancient stores dug into the rock.

L’événement Parcours troglodytique et découverte de l’Ile de Souzay Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME