Informations pratiques

Souzay-Champigny

Randonnée pédestre dans le vignoble Clos des Cordeliers

Champigny Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-31

Marie-Françoise Ratron, Vigneronne Indépendante au Clos des Cordeliers à Souzay-Champigny, vous emmène en randonnée dans le vignoble et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa philosophie et sa passion du métier.

Au programme 5 km au cœur des vignes, visite du Domaine et du chai suivie d’une dégustation des vins.

Vous découvrez, pendant cette randonnée d’environ 3h (5km)

– L’histoire du Domaine,

– L’appellation Saumur-Champigny et son village historique,

– Le cépage rouge emblématique de la Loire le Cabernet Franc (taille et entretien),

– Les différents modes culturaux de l’AOC Saumur-Champigny,

– Le cycle et les travaux de la vigne,

– La vinification des différents vins, laissant une place prépondérante à l’expression du terroir.

À l’issue des 5 km de randonnée, vous visitez le chai de vinification ainsi que les caves souterraines. Puis, une dégustation des vins du domaine clôture la rencontre.

Fait d’authenticité et de passion, ce moment partagé est l’occasion d’étoffer vos connaissances autour du vin sans tabou ni retenue !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 14h.

Samedi 15 août 2026 à partir de 9h.

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 14h.

Samedi 31 octobre 2026 à partir de 14h. .

Champigny Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 95 48 domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com

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English :

Marie-Françoise Ratron, Independent Winegrower at Clos des Cordeliers in Souzay-Champigny, will take you on a tour of the vineyard and will be pleased to share with you the daily life of the estate, its philosophy and its passion for the profession.

L’événement Randonnée pédestre dans le vignoble Clos des Cordeliers Souzay-Champigny a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME