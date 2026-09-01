Informations pratiques

Concarneau

Pardon de Beuzec-Conq

Beuzec-Conq Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 10:30:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

10h30 messe de la Saint-Budoc, saint patron de Beuzec

11h30 apéritif musical des paroissiens

12h30 repas de quartier

13h30 animation avec jeux pour les enfants et les plus grands, manège pour les petits, panier garni, buvette, crêpes.

Exposition d’artisanat d’art et de métiers anciens.

Organisé par le Comité des fêtes de Beuzec-Conq .

Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 49 22 87 55

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English :

L’événement Pardon de Beuzec-Conq Concarneau a été mis à jour le 2026-08-07 par OTC CCA