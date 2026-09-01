Pardon de Beuzec-Conq Concarneau
lundi 28 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Pardon de Beuzec-Conq
Beuzec-Conq Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:30:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
10h30 messe de la Saint-Budoc, saint patron de Beuzec
11h30 apéritif musical des paroissiens
12h30 repas de quartier
13h30 animation avec jeux pour les enfants et les plus grands, manège pour les petits, panier garni, buvette, crêpes.
Exposition d’artisanat d’art et de métiers anciens.
Organisé par le Comité des fêtes de Beuzec-Conq .
Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 49 22 87 55
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English :
L’événement Pardon de Beuzec-Conq Concarneau a été mis à jour le 2026-08-07 par OTC CCA
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