Informations pratiques

Saint-Jean-Brévelay

Pardon de la chapelle du Moustoir

Chapelle St Marc, route de Vannes Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

A partir de 11h. .

Chapelle St Marc, route de Vannes Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13

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English :

L’événement Pardon de la chapelle du Moustoir Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE