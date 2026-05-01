Pardon de Saint-Herbot Route de Saint Jean Trolimon Plomeur

Plomeur

Pardon de Saint-Herbot

Route de Saint Jean Trolimon Notre Dame de Tréminou Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Le pardon traditionnel de Saint-Herbot est appelé aussi petit pardon de Tréminou .

Depuis une époque très lointaine, Saint-Herbot est vénéré, chaque lundi de Pentecôte, par le monde agricole qui vient l’implorer pour la guérison des animaux malades mais aussi pour l’obtention de bonnes récoltes et des produits liés à l’élevage. .

Route de Saint Jean Trolimon Notre Dame de Tréminou Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 05 32

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English : Pardon de Saint-Herbot

L’événement Pardon de Saint-Herbot Plomeur a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden