Pardon de Sainte-Prisce Sainte-Prisce Melrand

Melrand

Pardon de Sainte-Prisce

Sainte-Prisce Chapelle Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Messe à 11h suivie d’un repas. Entrée pâté cornichons, plat rost er forn (rôti de porc cuit de longues heures au four à bois avec

légumes), dessert tarte aux pommes ou far. Nombre de repas limité à la capacité du four à bois, pas de réservations. Également stands

crêpes, galettes saucisses, buvette. L’après-midi, fest-deiz sous chapiteau avec plancher avec le duo Landat-Moisson et autres invités.

Animation pour enfants. Fin des festivités vers 19h, pas de restauration le soir.

Prix libre. Par le Comité de la chapelle de Sainte-Prisce. .

Sainte-Prisce Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 83 81 53 96

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English :

L’événement Pardon de Sainte-Prisce Melrand a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté