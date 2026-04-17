Pardon de Sainte-Prisce Sainte-Prisce Melrand
Pardon de Sainte-Prisce Sainte-Prisce Melrand dimanche 19 juillet 2026.
Melrand
Pardon de Sainte-Prisce
Sainte-Prisce Chapelle Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Messe à 11h suivie d’un repas. Entrée pâté cornichons, plat rost er forn (rôti de porc cuit de longues heures au four à bois avec
légumes), dessert tarte aux pommes ou far. Nombre de repas limité à la capacité du four à bois, pas de réservations. Également stands
crêpes, galettes saucisses, buvette. L’après-midi, fest-deiz sous chapiteau avec plancher avec le duo Landat-Moisson et autres invités.
Animation pour enfants. Fin des festivités vers 19h, pas de restauration le soir.
Prix libre. Par le Comité de la chapelle de Sainte-Prisce. .
Sainte-Prisce Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 83 81 53 96
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English :
L’événement Pardon de Sainte-Prisce Melrand a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté
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