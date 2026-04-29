Parent & Bambin Yoga ludique & massage pour enfants de 0 à 6 ans MJC Héritan Mâcon

Mâcon

Parent & Bambin Yoga ludique & massage pour enfants de 0 à 6 ans

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’atelier est

– composé de jeux de yoga faciles à retenir et à reproduire chez soi.

– construit autour de musique, de comptines et de postures de yoga inspirées de la nature.

– un temps pour partager des moments de rire et de joie et pour permettre à l’adulte et à l’enfant de renforcer leur complicité et de se relaxer ensemble.

L’atelier est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres parents et pour les enfants d’interagir avec d’autres enfants et adultes.

Enfin, ce moment de partage est l’occasion pour l’adulte de se connecter à son enfant intérieur !

Plus on s’amuse en tant qu’adulte plus l’enfant aura envie de faire !!!

Animé par Catherine Naville, animatrice de Yoga du Rire certifiée par l’Institut français de yoga du rire & santé, professeure de Kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Parent & Bambin Yoga ludique & massage pour enfants de 0 à 6 ans

L’événement Parent & Bambin Yoga ludique & massage pour enfants de 0 à 6 ans Mâcon a été mis à jour le 2026-04-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès