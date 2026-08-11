Parent’Bulle Centre des Marais Vern-sur-Seiche
mardi 29 septembre 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Parent’Bulle Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 29 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription
Groupe de discussion entre parents pour trouver ensemble des ressources et s’offrir du temps pour soi
Adolescents : mieux les connaitre pour mieux les comprendre et les accompagner. Animé par la Maison des ados 35.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-29T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-29T21:30:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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