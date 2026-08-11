Informations pratiques

Parent’Bulle Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 13 octobre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Groupe de discussion entre parents pour trouver ensemble des ressources et s’offrir du temps pour soi

**Au programme :**

* 12h00 : Déjeuner, chacun ramène un plat ou un dessert à partager.

* 14h00 : Enfants d’ici, mères d’ailleurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-13T16:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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