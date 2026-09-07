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Parents / enfants: Biblioquête, Médiathèque Castagnéra, Talence

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Parents / enfants: Biblioquête, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Parents / enfants: Biblioquête Mercredi 21 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
biblioquête: jeu de piste en réalité augmentée qui donne envie de lire aux enfants de 8 à 12 ans

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