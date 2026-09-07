Parents / enfants: Biblioquête, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Parents / enfants: Biblioquête Mercredi 21 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

biblioquête: jeu de piste en réalité augmentée qui donne envie de lire aux enfants de 8 à 12 ans

Biblioquête