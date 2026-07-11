Informations pratiques

Sérignan

PARIS AMOUR

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Keren Ann dévoile Paris Amour, un album lumineux, tout en finesse et sobriété émotionnelle.

En septembre prochain, Keren Ann signe son retour avec Paris Amour, son dixième album studio. Fidèle à sa signature singulière, l’artiste y déploie un songwriting d’une grande finesse, à la fois intime, précis et d’une rare élégance. Porté par une production lumineuse et soignée, l’album témoigne une nouvelle fois de son exigence esthétique et de son attachement profond à la matière sonore. Paris Amour prolonge ce soleil discret, cette clarté intérieure qui font depuis toujours la force tranquille de Keren Ann. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

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English : PARIS AMOUR

Keren Ann unveils *Paris Amour*, a luminous album full of finesse and emotional restraint.

L’événement PARIS AMOUR Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34