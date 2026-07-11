PARIS AMOUR Sérignan
vendredi 20 novembre 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
PARIS AMOUR
Parc de la Cigalière Sérignan Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Keren Ann dévoile Paris Amour, un album lumineux, tout en finesse et sobriété émotionnelle.
En septembre prochain, Keren Ann signe son retour avec Paris Amour, son dixième album studio. Fidèle à sa signature singulière, l’artiste y déploie un songwriting d’une grande finesse, à la fois intime, précis et d’une rare élégance. Porté par une production lumineuse et soignée, l’album témoigne une nouvelle fois de son exigence esthétique et de son attachement profond à la matière sonore. Paris Amour prolonge ce soleil discret, cette clarté intérieure qui font depuis toujours la force tranquille de Keren Ann. .
Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr
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English : PARIS AMOUR
Keren Ann unveils *Paris Amour*, a luminous album full of finesse and emotional restraint.
L’événement PARIS AMOUR Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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