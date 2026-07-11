UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sérignan

PARIS AMOUR Sérignan

vendredi 20 novembre 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Adresse
Parc de la Cigalière
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif
30 30 30

Sérignan

PARIS AMOUR

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Keren Ann dévoile Paris Amour, un album lumineux, tout en finesse et sobriété émotionnelle.
En septembre prochain, Keren Ann signe son retour avec Paris Amour, son dixième album studio. Fidèle à sa signature singulière, l’artiste y déploie un songwriting d’une grande finesse, à la fois intime, précis et d’une rare élégance. Porté par une production lumineuse et soignée, l’album témoigne une nouvelle fois de son exigence esthétique et de son attachement profond à la matière sonore. Paris Amour prolonge ce soleil discret, cette clarté intérieure qui font depuis toujours la force tranquille de Keren Ann.   .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26  lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PARIS AMOUR

Keren Ann unveils *Paris Amour*, a luminous album full of finesse and emotional restraint.

L’événement PARIS AMOUR Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

À voir aussi à Sérignan (Hérault)