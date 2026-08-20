PARIS – BUENOS AIRES, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

PARIS – BUENOS AIRES Mardi 2 février 2027, 20h00 MUba Eugène Leroy Nord

Tarifs : de 10€ à 15€

Pass Culture pour les 15/18 ans

Gratuité pour les – de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

PARIS – BUENOS AIRES

https://tourcoing-jazz-festival.com/ev27-paris-buenos-aires/

À la croisée du tango et de la chanson française, ce concert réunit quatre artistes aux parcours d’exception. Solistes et concertistes internationaux, ils mettent en commun leurs univers musicaux : jazz, classique, cabaret et chanson pour donner vie à un programme aussi riche qu’émouvant.

D’Astor Piazzolla à Édith Piaf, de Carlos Gardel à Jacques Brel, Léo Ferré, Charles Aznavour ou encore Yanowski, les œuvres dialoguent et tissent des passerelles entre les cultures, les époques et les styles.

Entre la passion du tango et la poésie de la chanson française, ce tour de chant célèbre la rencontre de deux patrimoines musicaux majeurs, portés par quatre interprètes réunis autour d’une même exigence artistique et d’une profonde sensibilité.

En partenariat avec le MUba – Eugène Leroy

MUba Eugène Leroy – Tourcoing

Début du concert : 20h00

Ouverture des portes : 19h00

+ Visite de l’exposition en cours

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/share/event/391-Paris-Buenos-Aires »}] [{« link »: « https://tourcoing-jazz-festival.com/ev27-paris-buenos-aires/ »}]

écouter voir ● MUba, Tourcoing

DR