PARIS – BUENOS AIRES, MUba Eugène Leroy, Tourcoing
mardi 2 février 2027 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing
Informations pratiques
PARIS – BUENOS AIRES Mardi 2 février 2027, 20h00 MUba Eugène Leroy Nord
Tarifs : de 10€ à 15€
Pass Culture pour les 15/18 ans
Gratuité pour les – de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
PARIS – BUENOS AIRES
https://tourcoing-jazz-festival.com/ev27-paris-buenos-aires/
À la croisée du tango et de la chanson française, ce concert réunit quatre artistes aux parcours d’exception. Solistes et concertistes internationaux, ils mettent en commun leurs univers musicaux : jazz, classique, cabaret et chanson pour donner vie à un programme aussi riche qu’émouvant.
D’Astor Piazzolla à Édith Piaf, de Carlos Gardel à Jacques Brel, Léo Ferré, Charles Aznavour ou encore Yanowski, les œuvres dialoguent et tissent des passerelles entre les cultures, les époques et les styles.
Entre la passion du tango et la poésie de la chanson française, ce tour de chant célèbre la rencontre de deux patrimoines musicaux majeurs, portés par quatre interprètes réunis autour d’une même exigence artistique et d’une profonde sensibilité.
En partenariat avec le MUba – Eugène Leroy
MUba Eugène Leroy – Tourcoing
Début du concert : 20h00
Ouverture des portes : 19h00
+ Visite de l’exposition en cours
MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/share/event/391-Paris-Buenos-Aires »}] [{« link »: « https://tourcoing-jazz-festival.com/ev27-paris-buenos-aires/ »}]
écouter voir ● MUba, Tourcoing
DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing 24 août 2026
- Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 5 septembre 2026
- Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes), Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 9 septembre 2026
- Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes) Tourcoing 9 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026