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Paris, cité du crime Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre Paris

mardi 1 octobre 2024 · Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre · Paris

Paris, cité du crime Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre Paris

Informations pratiques

Début
mardi 1 octobre 2024
Fin
samedi 1 janvier 2028
Lieu
Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre
Adresse
Rue de Rivoli
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
<ul><li>Adulte : 14,50 €</li><li>- 18 ans : 10,00 €</li></ul>

Tel un enquêteur, vous remontrez le fil du temps et le cours de la Seine et frissonnerez devant la froideur des crimes qui vous seront contés. Du Palais de Justice à la Conciergerie, en passant par les ruelles les plus sombres, vous découvrirez ce qui a motivé ces fameux criminels à sévir.

À quelques pas du quai des orfèvres, partez sur les traces des affaires les plus fantasques et célèbres qui ont frappé le cœur de Paris du 14ème siècle à aujourd’hui.
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant

  • Adulte : 14,50 €
  • – 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre Rue de Rivoli  75001 Paris
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