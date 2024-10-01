Paris, cité du crime Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre Paris

mardi 1 octobre 2024 · Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre · Paris

Informations pratiques

Tel un enquêteur, vous remontrez le fil du temps et le cours de la Seine et frissonnerez devant la froideur des crimes qui vous seront contés. Du Palais de Justice à la Conciergerie, en passant par les ruelles les plus sombres, vous découvrirez ce qui a motivé ces fameux criminels à sévir.

À quelques pas du quai des orfèvres, partez sur les traces des affaires les plus fantasques et célèbres qui ont frappé le cœur de Paris du 14ème siècle à aujourd’hui.

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 14,50 €

– 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre Rue de Rivoli 75001 Paris

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