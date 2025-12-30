PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST Caen

PARIS COMEDY HOLIDAY Début : 2026-08-25 à 21:00. Tarif : – euros.

Cet été, les humoristes les plus drôles de la scène parisienne déposent leurs valises au Théâtre à l’Ouest ! Au programme des vacances : Rire et bonne humeur ! Une soirée découverte pendant votre été à partager en famille ou entre ami-es Soirée conseillée à partir de 12 ans.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14