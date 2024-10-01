Paris côté obscur Sur le Pont Neuf, au pied de la statue équestre d’Henri IV Paris

mardi 1 octobre 2024 · Sur le Pont Neuf, au pied de la statue équestre d’Henri IV · Paris

Informations pratiques

Votre guide conférencier Cultival vous contera les légendes qui entourent la célèbre Cathédrale de Notre Dame, vous détaillera une ténébreuse affaire qui fit couler tant de sang au Moyen Âge. Votre parcours continue devant la Tour Saint-Jacques dans les méandres de l’alchimie avec Nicolas Flamel, un savant chercheur expérimente la transformation du plomb en or. Puis, à proximité de la place Sainte-Opportune, vous découvrirez effrayés, l’étroite et sombre rue Courtalon, où jadis, au temps du roi soleil, une ténébreuse affaire a eu lieu. Un peu plus loin, au cœur de la rue de la ferronnerie, vous apprendrez comment le « vert galant » perdit la vie…

Votre visite guidée insolite se terminera à la tour astrologique et astronomique de Catherine de Médicis, alias la Reine Noire. La légende raconte qu’encore aujourd’hui, durant les nuits orageuses, le fantôme du mage de la reine revient hanter la Tour…

Une visite guidée au cœur d’un Paris mystérieux, sombre et encore méconnu, loin de l’image de la ville Lumière…

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 14,50 €

– 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Sur le Pont Neuf, au pied de la statue équestre d’Henri IV 15 place du Pont Neuf 75001 Paris

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