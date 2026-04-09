Cet événement s’inscrit dans le programme européen JET Cities, auquel participent plusieurs grandes villes françaises. Il est organisé avec plusieurs partenaires de l’emploi et de la formation, dont ADEME, France Travail, la Mission Locale de Paris, l’EPEC et la Cité des Métiers.

Au programme : table ronde, animations interactives et stands d’information pour explorer les métiers liés à l’énergie durable, à l’économie circulaire et à l’écoconstruction.

Table ronde : comprendre les métiers de la transition écologique

14 h – 15 h 30

Cette rencontre permettra de dresser un panorama des secteurs et des métiers liés à l’énergie durable et à l’économie circulaire dans l’écoconstruction.

Interventions prévues :

état des lieux des métiers de l’énergie durable et de l’économie circulaire par l’ADEME ;

présentation des formations et des débouchés dans l’énergie durable par le Campus des Métiers et des Qualifications de l’énergie durable ;

focus sur les formations en économie circulaire appliquée à l’écoconstruction par Edifice Formation ;

présentation de l’accompagnement proposé par la Cité des Métiers pour construire son projet professionnel.

La table ronde sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Serious game : tester ses connaissances sur les métiers verts

14 h – 17 h

Animé par l’agence Insolit’PRO, ce serious game propose une découverte ludique des métiers de la transition écologique.

Sessions de 20 à 30 minutes organisées tout au long de l’après-midi.

Stands et démonstrations

14 h – 17 h 30

Des stands d’information permettront d’échanger avec des organismes de formation, des stagiaires et des entreprises engagées dans les secteurs de la transition écologique.

Les participants pourront notamment découvrir les formations soutenues par les programmes Paris Fabrik et Paris Fertile, observer des démonstrations d’outils et se familiariser avec les gestes professionnels liés à ces métiers.

Une occasion concrète de s’informer, d’explorer des pistes professionnelles et de rencontrer des acteurs engagés dans la transition écologique.

La Ville de Paris organise une après-midi dédiée aux métiers de la transition écologique. Objectif : permettre au public de mieux comprendre ces secteurs en plein développement, découvrir les formations existantes et rencontrer des professionnels.

Le jeudi 16 avril 2026

de 13h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T13:30:00+02:00_2026-04-16T17:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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