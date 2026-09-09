Paris Design Week 2026: Design Museum Den Bosch x Atelier Néerlandais Atelier Néerlandais Paris

Informations pratiques

À cette occasion, l’Atelier Néerlandais accueille l’un des musées de design les plus avant-gardistes des Pays-Bas. Cette présentation offre une première découverte de la collection Posthuman, dans laquelle des designers explorent les frontières entre l’être humain, la technologie et la nature.

Le Design Museum Den Bosch présente une trentaine de bijoux remarquables, d’installations vidéo, de photographies et d’objets portables spectaculaires, réalisés notamment par Bart Hess, Lakea Shepard, Loan Favan (Naula_Studio) et Neri Oxman.

Posthuman

La collection Posthuman du Design Museum Den Bosch est une sous-collection tournée vers l’avenir qui s’est activement constituée depuis 2017. Elle se compose de produits futuristes qui remettent en question la relation traditionnelle entre l’homme et le corps, la technologie et la nature. La collection a été conçue comme un prolongement logique de la grande collection de bijoux modernes du musée. Là où les bijoux étaient autrefois purement décoratifs selon le musée, ils sont désormais devenus des extensions technologues du corps. Les objets collectés comprennent des objets à porter, mais aussi des designs, des photos et des films. Ils incluent non seulement des produits commerciaux, mais aussi des projets spéculatifs. Le musée possède ainsi la première collection muséale au monde consacrée spécifiquement à ce thème philosophique et technologique. En 2028, le Design Museum Den Bosch organisera une grande exposition sur ce thème.

À l’invitation de l’Ambassade des Pays-Bas en France, le Design Museum Den Bosch présente, du 10 au 18 septembre, une sélection de sa collection Posthuman à l’Atelier Néerlandais, dans le cadre de la Paris Design Week.

Du dimanche 13 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 11h00 à 18h00

Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

samedi

de 11h00 à 20h00

jeudi

de 11h00 à 20h00

vendredi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-14T11:00:00+02:00_2026-09-14T18:00:00+02:00;2026-09-15T11:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00

Atelier Néerlandais 22 Avenue Victoria 75001 Paris



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