Paris Design Week : Souvenances par le studio Dach&Zephir Galerie Layettes Champs-Élysées Paris

Informations pratiques

À l’occasion de la Paris Design Week 2026, le studio dach&zephir — lauréat du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 2026, catégorie engagement — investit la boardroom, salon privé des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Le duo, dont les imaginaires franco-caribéens irriguent autant la démarche que les projets (de la recherche à l’édition d’objets, en passant par la transmission) imagine ici une exposition-anniversaire. Intitulée Souvenances, l’exposition présente un corpus inédit de pièces/dispositifs imaginés par le duo où archives, images, textes et matières composent une narration recomposée de dix années écoulées depuis la création du studio. La boardroom devient alors un écrin sensible : une boîte-mémoire vivante où se déposent un ensemble d’imaginaires, de savoirs et savoirfaire qui ont jalonné leur trajectoire et façonné leur parcours.

Que faire de ces images de terrain qui accompagnent les projets ? Comment donner à voir dix ans de souvenirs sans tomber dans une exposition monographique ? Comme un remerciement adressé au lointain, l’exposition propose des arrêts sur images : Les objets-dispositifs —mêlant volontiers les codes de l’archivage personnel, administratif et bureautique à ceux des showrooms de mode — deviennent les réceptacles d’histoires, à la fois textuelles et visuelles, patiemment conservées. Et qui s’offre aujourd’hui en héritage.

Informations pratiques :

Galerie Layettes Champs-Élysées

60 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

Entrée libre du jeudi 10 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 21h

Lors de la Paris Design Week les designers Dach&Zephir vont, investir la boardroom

historique des Galeries Lafayette des Champs-Élysées.

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T21:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T21:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T21:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T21:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T21:00:00+02:00

Galerie Layettes Champs-Élysées 60 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris



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