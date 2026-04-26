Paris Globe #2 : Spy Girls Théâtre 13 – Bibliothèque Paris

Leur terrain d’action : les plateformes de rencontre, leurs armes : la séduction et la mystification. Sous de fausses identités, elles gagnent la confiance de soldats russes engagés en Ukraine afin d’obtenir des informations sensibles sur leurs crimes, leur localisation et leur état d’esprit. Quelles règles s’appliquent dans un monde où réalité et fiction s’entremêlent de manière indéchiffrable ? Où se situent les limites de la résistance numérique dans l’immensité de l’espace virtuel ? Créé à Narva, en Estonie, à la frontière avec la Russie, le spectacle est basé sur une histoire vraie et explore les zones troubles où information, manipulation et guerre se confondent pour nous rappeler que la sécurité n’est qu’une illusion.

Distribution

Mise en scène Magda Szpecht

Texte Olga Diygas

L’identité des acteurs est dissimulée et ils ne sont connus que sous leur pseudonyme de hacker : Mad Matrixx, Cyber Shadow et Void Vigilante.

Assistanat à la réalisation Michal Rogulski

Composition Krzysztof Kaliski

Création lumières et vidéo Mikk-Mait Kivi

Scénographie Johannes Valdma

Vidéographie Janar hakk

Régie son Raido Linkmanr

Régie Marion Tan

Costumes Sirli Ponlak

Surtitres Trin Ponlak / Laura Romanova

Mention de production

Production Krista Tramberg / Helen Maandi

Soutien Fonds Culturels d’Estonie

Spy Girls nous plonge dans l’univers sombre de trois hackeuses anonymes. Entre écrans lumineux et identités fictives, elles mènent une bataille dans le cyberespace.

Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h30

vendredi

de 20h00 à 21h30

payant Tout public. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00;2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T19:30:00+02:00

Théâtre 13 – Bibliothèque 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/spy-girl/



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