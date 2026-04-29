Paris new york heritage festival 2026 Parc André Citroën Paris
Paris new york heritage festival 2026 Parc André Citroën Paris vendredi 3 juillet 2026.
Trois jours de soul, funk, jazz et musiques du monde, entre concerts au soleil, food, détente… et un village pour enfants pendant que les grands profitent des concerts dans son arène en Botte de Paille, et d’un verre entre amis. Un rendez-vous d’été simple, joyeux et ouvert à tous — pour bien commencer les vacances, en plein cœur de Paris.
Dès la fin de journée, le parc s’anime : la musique démarre, les premiers verres se lèvent, et l’ambiance monte au rythme des concerts. Sur scène, une programmation vibrante entre soul, funk, jazz et musiques du monde.
Ici, chacun vit le festival à son rythme :
pendant que les enfants profitent du village dédié avec animations et activités, les plus grands peuvent se détendre, écouter les concerts et partager un verre en plein air.
On vient pour :
- profiter du soleil et des longues soirées d’été
- se retrouver entre amis ou en famille
- découvrir de nouvelles sonorités
- manger, boire, se détendre… et danser
Avec son arène en bottes de paille, son cadre verdoyant et son atmosphère conviviale, le festival offre une expérience rare à Paris : un moment simple, festif et accessible à tous les âges.
C’est la fin de l’école, l’été commence : le Paris New York Heritage Festival transforme le Parc André Citroën les 3, 4 et 5 juillet 2026 en grand terrain de fête en plein air.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
vendredi
de 18h00 à 23h55
dimanche
de 12h00 à 20h00
samedi
de 11h00 à 23h55
gratuit
Gratuit avant 18h , et payant pour les concert du soir dans l’arene en botte de paille
Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T23:55:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T23:55:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00
Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris
https://www.pnyhfestival.com +33184191911 prod@blmusicprod.com https://www.facebook.com/parisnyfestival/ https://www.facebook.com/parisnyfestival/
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