Paris new york heritage festival 2026 Parc André Citroën Paris

Trois jours de soul, funk, jazz et musiques du monde, entre concerts au soleil, food, détente… et un village pour enfants pendant que les grands profitent des concerts dans son arène en Botte de Paille, et d’un verre entre amis. Un rendez-vous d’été simple, joyeux et ouvert à tous — pour bien commencer les vacances, en plein cœur de Paris.

Dès la fin de journée, le parc s’anime : la musique démarre, les premiers verres se lèvent, et l’ambiance monte au rythme des concerts. Sur scène, une programmation vibrante entre soul, funk, jazz et musiques du monde.

Ici, chacun vit le festival à son rythme :

pendant que les enfants profitent du village dédié avec animations et activités, les plus grands peuvent se détendre, écouter les concerts et partager un verre en plein air.

On vient pour :

profiter du soleil et des longues soirées d’été

se retrouver entre amis ou en famille

découvrir de nouvelles sonorités

manger, boire, se détendre… et danser

Avec son arène en bottes de paille, son cadre verdoyant et son atmosphère conviviale, le festival offre une expérience rare à Paris : un moment simple, festif et accessible à tous les âges.

C’est la fin de l’école, l’été commence : le Paris New York Heritage Festival transforme le Parc André Citroën les 3, 4 et 5 juillet 2026 en grand terrain de fête en plein air.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

vendredi

de 18h00 à 23h55

dimanche

de 12h00 à 20h00

samedi

de 11h00 à 23h55

gratuit

Gratuit avant 18h , et payant pour les concert du soir dans l’arene en botte de paille

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T23:55:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T23:55:00+02:00;2026-07-05T12:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00

Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris

https://www.pnyhfestival.com +33184191911 prod@blmusicprod.com https://www.facebook.com/parisnyfestival/ https://www.facebook.com/parisnyfestival/



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