Paris plages 2026 : cap sur le village santé Bassin de la Villette Paris samedi 4 juillet 2026.

Porté avec une quinzaine de partenaires associatifs et institutionnels, le Village Santé investit le Bassin de la Villette pour offrir au public des animations et ateliers interactifs, pédagogiques et ludiques sur des thématiques variées, adaptées à tous les âges.

De nombreuses activités s’adressent aux enfants, et cette année une attention particulière sera portée au public adolescent avec des propositions d’ateliers autour du numérique ou de la prévention des addictions. Tous les jours, des initiations aux gestes de premiers secours seront dispensées.

Venez en famille !

Plusieurs lieux de mobilisation

Bassin de la Villette (19ᵉ arrondissement) : les mercredis et jeudis de 14h à 18h, les vendredis de 14h à 19h et les samedis et dimanches de 11h à 19h – animations santé, dépistages, ateliers interactifs et initiation aux gestes de premiers secours

: les mercredis et jeudis de 14h à 18h, les vendredis de 14h à 19h et les samedis et dimanches de 11h à 19h – animations santé, dépistages, ateliers interactifs et initiation aux gestes de premiers secours Zones festives des 15ᵉ et 17ᵉ arrondissements : initiation aux Gestes qui sauvent

Animation Village santé ; Crédits : Direction de la santé publique

Gestes qui sauvent ; Crédits : Direction de la santé publique

Du 4 juillet au 23 août 2026, la Ville de Paris renouvelle son Village Santé dans le cadre de l’opération estivale Paris Plages. Ce rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous propose des animations, ateliers, dépistages et stands de sensibilisation autour de la santé, du bien-être et de la prévention.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 23 août 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T22:00:00+02:00

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Bassin de la Villette 65 Quai de la Seine 75019 Paris



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