Paris pour l’Emploi 2026, Place de la Concorde, Paris

Informations pratiques

Paris pour l’Emploi 2026 5 et 6 novembre Place de la Concorde Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T09:00:00+01:00 – 2026-11-05T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T09:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:00:00+01:00

Que vous soyez en recherche d’emploi, en reconversion, jeune diplômé, étudiant ou à la recherche d’une alternance, Paris pour l’Emploi est l’occasion d’échanger directement avec les recruteurs et de saisir de nouvelles opportunités professionnelles.

Au programme :

Des milliers d’offres d’emploi en CDI, CDD, alternance, intérim et stage,

Des entreprises de nombreux secteurs qui recrutent,

Des organismes de formation et des écoles pour accompagner votre évolution professionnelle,

Des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, préparer vos entretiens et valoriser votre parcours,

Des conférences et ateliers pour vous informer sur les métiers, les secteurs porteurs et les opportunités d’emploi.

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),

Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),

Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,

Présentation de l’application Labaz,

Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,

Accompagnement à la recherche de formation,

Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

Entrée gratuite sur inscription

Place de la Concorde 75008 Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://oui-emploi.fr/ »}]

Venez rencontrer en un même lieu des centaines de recruteurs, d’entreprises, d’organismes de formation et d’acteurs de l’accompagnement à l’emploi.