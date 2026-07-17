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Paris pour l’Emploi 2026, Place de la Concorde, Paris

jeudi 5 novembre 2026 · Place de la Concorde · Paris

Paris pour l’Emploi 2026, Place de la Concorde, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Place de la Concorde
Adresse
75008 Paris
Ville
Paris
Département
Paris

Paris pour l’Emploi 2026 5 et 6 novembre Place de la Concorde Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T09:00:00+01:00 – 2026-11-05T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T09:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:00:00+01:00

Que vous soyez en recherche d’emploi, en reconversion, jeune diplômé, étudiant ou à la recherche d’une alternance, Paris pour l’Emploi est l’occasion d’échanger directement avec les recruteurs et de saisir de nouvelles opportunités professionnelles.
Au programme :

  • Des milliers d’offres d’emploi en CDI, CDD, alternance, intérim et stage,
  • Des entreprises de nombreux secteurs qui recrutent,
  • Des organismes de formation et des écoles pour accompagner votre évolution professionnelle,
  • Des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, préparer vos entretiens et valoriser votre parcours,
  • Des conférences et ateliers pour vous informer sur les métiers, les secteurs porteurs et les opportunités d’emploi.

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

  • Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),
  • Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),
  • Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,
  • Présentation de l’application Labaz,
  • Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,
  • Accompagnement à la recherche de formation,
  • Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

Entrée gratuite sur inscription

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Venez rencontrer en un même lieu des centaines de recruteurs, d’entreprises, d’organismes de formation et d’acteurs de l’accompagnement à l’emploi.

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