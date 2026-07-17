Paris pour l’Emploi 2026, Place de la Concorde, Paris
jeudi 5 novembre 2026 · Place de la Concorde · Paris
Informations pratiques
Paris pour l’Emploi 2026 5 et 6 novembre Place de la Concorde Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T09:00:00+01:00 – 2026-11-05T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T09:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:00:00+01:00
Que vous soyez en recherche d’emploi, en reconversion, jeune diplômé, étudiant ou à la recherche d’une alternance, Paris pour l’Emploi est l’occasion d’échanger directement avec les recruteurs et de saisir de nouvelles opportunités professionnelles.
Au programme :
- Des milliers d’offres d’emploi en CDI, CDD, alternance, intérim et stage,
- Des entreprises de nombreux secteurs qui recrutent,
- Des organismes de formation et des écoles pour accompagner votre évolution professionnelle,
- Des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, préparer vos entretiens et valoriser votre parcours,
- Des conférences et ateliers pour vous informer sur les métiers, les secteurs porteurs et les opportunités d’emploi.
L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :
- Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),
- Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),
- Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,
- Présentation de l’application Labaz,
- Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,
- Accompagnement à la recherche de formation,
- Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.
Entrée gratuite sur inscription
Place de la Concorde 75008 Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://oui-emploi.fr/ »}]
Venez rencontrer en un même lieu des centaines de recruteurs, d’entreprises, d’organismes de formation et d’acteurs de l’accompagnement à l’emploi.
À voir aussi à Paris (Paris)
- Fraternel·le 17 juillet 2026
- Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 17 juillet 2026
- Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 17 juillet 2026
- Allais, en scène ! Place Alphonse Allais Paris 17 juillet 2026
- Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes Paris 17 juillet 2026