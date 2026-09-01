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Paris sport proximité : Badminton à la Halle des Blancs Manteaux Espace des Blancs Manteaux Paris

lundi 21 septembre 2026 · Espace des Blancs Manteaux · Paris

Paris sport proximité : Badminton à la Halle des Blancs Manteaux Espace des Blancs Manteaux Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Espace des Blancs Manteaux
Adresse
48 Vieille du Temple
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de Badminton à la Halle des Blancs Manteaux, 48 rue vieille du temple.

Jour et horaires :

Lundi : 12h00-13h30 (à partir de 16 ans)

Capacité d’accueil : 16 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Espace des Blancs Manteaux 48 Vieille du Temple  75004 Paris


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