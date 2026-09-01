Paris sport proximité : Badminton à la Halle des Blancs Manteaux Espace des Blancs Manteaux Paris
lundi 21 septembre 2026 · Espace des Blancs Manteaux · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de Badminton à la Halle des Blancs Manteaux, 48 rue vieille du temple.
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30 (à partir de 16 ans)
Capacité d’accueil : 16 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Espace des Blancs Manteaux 48 Vieille du Temple 75004 Paris
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