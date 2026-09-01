Paris sport proximité : badminton, basket et de remise en forme au centre sportif Michel Le Comte Gymnase Michel Le Comte PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi et jeudi pour participer à des sessions de badminton, de basket et de remise en forme au centre sportif Michel Le Comte, 14 rue Michel Le Comte.

Jour et horaires : Mardi : 12h00 à 13h30 (badminton) Mercredi : 11h00 à 12h00 (remise en forme) Jeudi : 12h00 à 13h30 (basket) Capacités d’accueil de 20 personnes maximum pour le badminton, de 25 personnes pour la remise en forme et de 16 personnes pour le basket.

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Michel Le Comte 14 rue Michel Le Comte 75003 PARIS



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