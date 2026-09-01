Paris sport proximité : Badminton et Volley-ball à Saint Merri Gymnase Saint-Merri PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Saint-Merri · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi, pour participer à des sessions de Badminton et de Volley-ball au Gymnase Saint Merri, 16 rue du Renard 75004 Paris
Jour et horaires :
Jeudi : 12h30-13h30 (badminton), à partir de 16 ans
Vendredi: 12h00-13h30 (volley-ball), tout public
Samedi : 10h00-11h30 / 11h30-13h00 (badminton), tout public
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Saint-Merri 16 rue du Renard 75004 PARIS
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