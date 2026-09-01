Paris sport proximité : Badminton et Volley-ball à Saint Merri Gymnase Saint-Merri PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi, pour participer à des sessions de Badminton et de Volley-ball au Gymnase Saint Merri, 16 rue du Renard 75004 Paris

Jour et horaires : Jeudi : 12h30-13h30 (badminton), à partir de 16 ans Vendredi: 12h00-13h30 (volley-ball), tout public Samedi : 10h00-11h30 / 11h30-13h00 (badminton), tout public

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Saint-Merri 16 rue du Renard 75004 PARIS



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