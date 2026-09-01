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Paris sport proximité : multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne · PARIS

Paris sport proximité : multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne
Adresse
9 rue Charlemagne
Ville
75004 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous de tous les mercredis pour participer à des sessions de multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne, 9 rue Charlemagne.

Jour et horaires :

Tout les mercredis : 14h00-16h00 (7-17 ans)

Capacité d’accueil : 25 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne 9 rue Charlemagne  75004 PARIS


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