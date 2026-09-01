Paris sport proximité : multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous de tous les mercredis pour participer à des sessions de multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne, 9 rue Charlemagne.

Jour et horaires :

Tout les mercredis : 14h00-16h00 (7-17 ans) Capacité d’accueil : 25 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Terrain de sport Paris Stadium Charlemagne 9 rue Charlemagne 75004 PARIS



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