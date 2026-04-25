Paris Sportives : activité Skateboard par l’association RUE PUBLIQUE TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop Paris

L’association RUE PUBLIQUE propose des cours d’apprentissage de SKATEBOARD destinés aux enfants. Ces séances permettent d’acquérir les bases du skateboard, de développer son équilibre et de renforcer la confiance en soi. l’association RUE PUBLIQUE offre un accompagnement bienveillant et progressif pour aider chacune à se déplacer aisément sur un skate.

Jour et horaires : Tous les dimanches de 9h30 à 10h pour les maternelles et de 10h à 11h pour les enfants les débrouillés . Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités

Du dimanche 07 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

dimanche

de 10h00 à 11h30

dimanche

de 09h30 à 10h00

gratuit

Contact : Kate MURRAY

07 77 05 56 74

Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T09:30:00+02:00_2026-06-07T10:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T11:30:00+02:00;2026-06-14T09:30:00+02:00_2026-06-14T10:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T11:30:00+02:00;2026-06-21T09:30:00+02:00_2026-06-21T10:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T11:30:00+02:00;2026-06-28T09:30:00+02:00_2026-06-28T10:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T11:30:00+02:00

TEP de la Grange-aux-Belles / Agnes Tirop 8 rue Georg Friedrich Haendel 75010 Paris

Métro -> 2 : Colonel Fabien (Paris) (272m)

Bus -> 46 : Canal Saint-Martin (Paris) (120m)

Vélib -> Jemmapes – Ecluses Saint-Martin (55.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ruepublic.com/fr/skate +33777055674 ruepublique@yahoo.com



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