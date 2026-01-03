Paris Sportives : Baby Football avec l’association Graines de Footballeuses Five Paris 17 Paris

Graines de Footballeuses propose des ateliers ludiques et adaptés à l’âge des enfants pour leur faire découvrir le football tout en développant leur motricité, leur coordination et leur esprit d’équipe. Encadrées par des intervenants formés, ces séances sont pensées pour initier les plus jeunes au plaisir du sport collectif dans un environnement bienveillant.

Jour et horaires : Toute l’année (hors vacances scolaires), tous les samedis de 11h à 12h Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Une séance hebdomadaire de football spécialement conçue pour les tout-petits de 3 à 6 ans, pour découvrir le sport en s’amusant et en toute sécurité.

Du samedi 03 janvier 2026 au samedi 02 janvier 2027 :

samedi

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-03T12:00:00+01:00

fin : 2027-01-02T13:00:00+01:00

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Five Paris 17 26, rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris

contact@grainesdefootballeuses.com



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