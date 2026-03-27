Paris Sportives : Football avec l’association Sine Qua Non (Tu Vis Tu Dis) Square Marcel Sembat PARIS
Paris Sportives : Football avec l’association Sine Qua Non (Tu Vis Tu Dis) Square Marcel Sembat PARIS vendredi 27 mars 2026.
L’association Sine Qua Non (Tu Vis Tu Dis) propose des entraînements de football encadrés, accessibles aux jeunes souhaitant s’initier ou progresser dans la discipline. En mettant l’accent sur la technique, la cohésion et le plaisir du jeu, ces séances permettent aux participantes de développer leurs compétences tout en partageant un moment convivial
Jour et horaires :
Tous les vendredis de 18h à 20h
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Ces séances de football dédiées aux jeunes offrent un espace de jeu sécurisé et inclusif, favorisant la pratique sportive et l’apprentissage des valeurs du collectif.
Du vendredi 27 mars 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
vendredi
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T19:00:00+01:00
fin : 2026-10-30T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T18:00:00+02:00_2026-03-27T20:00:00+02:00;2026-04-03T18:00:00+02:00_2026-04-03T20:00:00+02:00;2026-04-10T18:00:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00;2026-04-17T18:00:00+02:00_2026-04-17T20:00:00+02:00;2026-04-24T18:00:00+02:00_2026-04-24T20:00:00+02:00;2026-05-01T18:00:00+02:00_2026-05-01T20:00:00+02:00;2026-05-08T18:00:00+02:00_2026-05-08T20:00:00+02:00;2026-05-15T18:00:00+02:00_2026-05-15T20:00:00+02:00;2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00;2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00;2026-06-12T18:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-26T18:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-07-03T18:00:00+02:00_2026-07-03T20:00:00+02:00;2026-07-10T18:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00;2026-07-17T18:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T20:00:00+02:00;2026-08-07T18:00:00+02:00_2026-08-07T20:00:00+02:00;2026-08-14T18:00:00+02:00_2026-08-14T20:00:00+02:00;2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T20:00:00+02:00;2026-08-28T18:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-09-04T18:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-11T18:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-18T18:00:00+02:00_2026-09-18T20:00:00+02:00;2026-09-25T18:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00;2026-10-02T18:00:00+02:00_2026-10-02T20:00:00+02:00;2026-10-09T18:00:00+02:00_2026-10-09T20:00:00+02:00;2026-10-16T18:00:00+02:00_2026-10-16T20:00:00+02:00;2026-10-23T18:00:00+02:00_2026-10-23T20:00:00+02:00;2026-10-30T18:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00
Square Marcel Sembat 2, rue Marcel-Sembat 75018 PARIS
https://assosinequanon.org contact.tuvis.tudis@gmail.com
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