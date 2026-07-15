Paris, U.S.A Sur les grilles de l’Hôtel de Ville Paris

Informations pratiques

Victor d’Allant, ethno-photographe franco-américain vivant entre Paris et San Francisco, en a récemment visité sept dans le cadre de son projet PARIS, USA. Armé de son Leica numérique, il en a rapporté des témoignages uniques.

Avec près de 25 000 habitants, Paris, Texas est fière d’être « le deuxième plus grand Paris au monde ». Et si la Paris Music Company n’y vend plus de disques depuis longtemps, sa Tour Eiffel est coiffée d’un chapeau de cow-boy rouge ! Celle de Paris, dans le Kentucky ne mesure que trois mètres de haut mais elle n’en reste pas moins un symbole du comté de Bourbon.

Mais à Paris dans l’Idaho (à peine 500 habitants), le temple mormon est devenu trop grand pour la petite ville qui se vide. Et à Paris dans l’Illinois (8 300 habitants), la fermeture de l’usine de balais a laissé un trou béant dans l’économie locale.

Si ces bourgades font face à un déclin économique certain, il subsiste néanmoins une certaine fierté d’être associé à « l’autre Paris ». Car ces petites villes sont nées au XIXe siècle et portent dans leur nom le souvenir d’une époque où l’Amérique se passionnait pour la prise de la Bastille et le marquis de La Fayette, héros français de l’indépendance américaine.

Ces petites villes continuent de porter le symbole de l’amitié franco-américaine. Welcome to Paris, Paris, USA.

On a tous entendu parler de Paris, Texas, la petite ville au nord-est de Dallas rendue célèbre par le film de Wim Wenders. On le sait moins, une dizaine d’autres bourgades américaines portent le nom de la Ville Lumière.

Du mercredi 15 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Sur les grilles de l’Hôtel de Ville 29, rue de Rivoli 75001 Paris



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