Pariscience, le festival international du film scientifique Institut de physique du globe de Paris Paris

Informations pratiques

Pariscience, le festival qui ramène sa science, sera de retour pour sa 22e édition du 22 au 26 octobre 2026 au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Entièrement gratuit et accessible à tous·tes, Pariscience a pour but de s’adresser à tous les publics, pour parler de toutes les sciences et renforcer le dialogue science-société, à travers la projection des meilleurs films scientifiques pour décrypter la beauté et les défis du monde. Le festival propose plusieurs compétitions afin de mettre en valeur plusieurs formats de films scientifiques, comme le documentaire, la fiction, le court-métrage à réaliser en 48 heures, ou encore la vidéo de vulgarisation scientifique.

Composé d’un festival scolaire d’une durée de deux semaines et d’un festival grand public d’une durée de cinq jours, Pariscience favorise la construction d’une culture scientifique auprès d’un public large et diversifié, en impliquant des scientifiques et équipes des films pour des débats après chaque projection. La création de l’Agora pour les 20 ans du festival avait également permis de créer un espace d’échange et d’ateliers en dehors des salles de projection. Cet espace sera de retour cette année, au cœur du Jardin des Plantes.

On vous attend nombreux et nombreuses entre le 22 et le 26 octobre 2026 !

Le festival international du film scientifique organise sa 22e édition, du 22 au 26 octobre 2026, au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris. Pour l’occasion, une trentaine de films sont projetés gratuitement et suivis de débats entre scientifiques, équipes des films et public.

Du jeudi 22 octobre 2026 au lundi 26 octobre 2026 :

gratuit

Pariscience en salle : réservations conseillées.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-27T00:59:59+01:00

Date(s) :

Institut de physique du globe de Paris 1, rue Jussieu 75005 Paris

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