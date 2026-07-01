UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Parkour – Estives, Allée titus brandsma, Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Allée titus brandsma · Nantes

Parkour – Estives, Allée titus brandsma, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Allée titus brandsma
Adresse
Allée Titus brandsma, Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Rendez-vous sur place, sans inscription

Parkour – Estives Mercredi 15 juillet, 15h00 Allée titus brandsma Loire-Atlantique

Rendez-vous sur place, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de Jeux
De juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.
Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.
Rendez-vous sur place, sans inscription
En savoir plus

Allée titus brandsma Allée Titus brandsma, Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://parkour-nantes.fr/ »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]
Activité proposée par Les Traceurs de Nantes. estives cartes

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)